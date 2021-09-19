«Вызывайте полицию». Эксперимент со «вбросом бюллетеней» провели в ЦИК

Вбросом сейчас пытаются обозвать элементарное голосование людей, которые получают в разных регионах до девяти бюллетеней, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Для подтверждения своих слов она предложила провести эксперимент по «вбросу» прямо на заседании ЦИК.

Памфилова обратила внимание, что на выборах в этом году длина одного бюллетеня составляет 60 сантиметров, но избиратели получают не один такой список.

«Вот мне вчера в Московской области выдали четыре бюллетеня такой длины. Четыре. У меня самой, когда я их сложила, не сразу получилось их впихнуть [в урну]. В некоторых регионах у нас до девяти бюллетеней. Тогда можно сказать, что в нынешней ситуации голосование граждан, когда они опускают бюллетени в избирательный ящик, является вбросом», — сказала Памфилова.

После этого глава ЦИК попросила присутствующих в зале журналистов, попробовать сложить сразу несколько бюллетеней и опустить их в КОИБ. Когда это попыталась сделать одна из участниц эксперимента, Памфилова заявила, что ее действия, получается, тоже можно расценивать как нарушение.

«Вот я так же вчера делала. Это что, вброс?» — поинтересовалась она.

Когда журналистка продолжила пытаться пропихнуть шесть сложенных бюллетеней, один из членов ЦИК с иронией заметил, что на место уже можно вызывать полицию, потому что вброс действительно налицо.

Предварительные итоги выборов в Госдуму будут подведены сегодня после 21:00. Явка, по данным на 10:00 19 сентября, составила 35,69%.