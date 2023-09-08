Выборы 08 сентября 2023, 20:35 Высокую явку на выборах зафиксировали в ДНР Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в ДНР составила 45,43%

Читать 360tv в

В Донецкой Народной Республике зафиксировали высокую явку на избирательных участках. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.

В режиме реального времени на экране показали явку на выборы в разных регионах России. В ДНР она составила 45,43%. По словам Памфиловой, в республике явка оказалась достаточно высокой.

Реклама

«Почему она высокая? Потому что мы сами настаивали на том, чтобы, исходя из мер безопасности, [жители] максимально использовали разнообразные формы голосования, чтобы не было большой концентрации людей в одно время», — пояснила глава ЦИК России.

Поэтому в республике организовали досрочное голосование. Также там работали выездные группы. В Луганске явка на выборы оказалась чуть ниже. Памфилова объяснила, что там практически не было досрочного голосования — только в некоторых местах. Она уточнила, что все зависит от конкретной ситуации.

«Отрадно, что наши коллеги подходили с умом, учитывая все факторы, в первую очередь безопасности», — добавила она.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов рассказал «360», что процесс работы на избирательных участках региона организован достойно. В первый день голосования он посетил несколько УИК и пообщался с наблюдателями.