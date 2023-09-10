Выборы 10 сентября 2023, 23:26 Высокая явка на выборах в новых регионах РФ показала желание жителей влиять на будущее — Володин Володин: высокая явка показала желание жителей новых регионов влиять на будущее unsplash.com

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Трехдневные выборы прошли по всей России. Впервые по законам РФ голосовали жители новых регионов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал явку избирателей в этих субъектах.

Год назад жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение о вхождении в состав России. Сегодня они подтвердили желание жить в одной стране и развиваться вместе, отметил Володин.

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«Высокая явка показала желание жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей влиять на будущее развитие своего региона, нашей единой страны — России», — подчеркнул спикер ГД.

Володин 8 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы. Он принял участие в выборах на избирательном участке № 75 Пресненского района столицы.