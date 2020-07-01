«Выполнил свой долг для себя». Боксер Денис Лебедев проголосовал в Чехове

Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев отдал свой голос на избирательном участке в Чехове. Он призвал поучаствовать в голосовании по поправкам всех жителей Подмосковья.

«Все это время я призывал прийти и проголосовать. За или против — это выбор каждого. Я выполнил свой долг для себя, своей семьи и детей», — рассказал «360» спортсмен.

Он также отметил, что голосование проходит безопасно — все соблюдают предписанные санитарные нормы.

«Вполне комфортно. Я не вижу здесь какой-то опасности. Все предусмотрено. И даже на мой взгляд чересчур. Но лучше „пере-“, чем „недо-“ — это мое мнение-», — подчеркнул Лебедев.

Основной день голосования по поправкам к Конституции начался в 8 утра. На избирательные участки Подмосковья приходят и известные люди. Отдали свои голоса уже Ирина Роднина, Ирина Слуцкая, футболист Роман Широков, а также сенатор от Московской области Виктор Абрамов.

Глава региона Андрей Воробьев проголосовал на участке в поселке Барвиха Одинцовского городского округа. Он поблагодарил всех жителей Подмосковья, которые тоже пришли отдать свой голос.