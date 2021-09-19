Выигрыш Пескова на онлайн-голосовании направят на благотворительность

Баллы, выигранные пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в розыгрыше на онлайн-голосовании, направят в благотворительный фонд. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Представитель Кремля выиграл 10 тысяч баллов в рамках розыгрыша «Миллион призов», который проводится среди участников электронного голосования в Москве. Об этом в воскресенье рассказал Венедиктов. При этом сам Песков заявил, что собирается проверить информацию о своем выигрыше.

Венедиктов сообщил, что тоже выиграл на онлайн-голосовании 10 тысяч баллов.

В Москве среди участников электронного голосования разыграют не только денежные сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей, но и 21 однокомнатную квартиру, а также 100 автомобилей.

На выборах в Московской области по состоянию на 15:00 воскресенья явка превысила 37%, сообщили в Мособлизбиркоме. Свой выбор уже сделали 2 221 494 избирателя. Избирательные участки в Подмосковье будут работать до 20:00.