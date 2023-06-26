Выборы 26 июня 2023, 17:28 Выборы в Запорожской области продлятся три дня Избирком Запорожской области: выборы в регионе пройдут 8, 9 и 10 сентября РИА «Новости»

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Выборы в Запорожской области будут проходить в течение трех дней — с 8 по 10 сентября включительно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный избирком.

По его данным, в Запорожской области уже заработал информационный центр, где жители могут задать вопросы о выборах. Избирком заявил о принятии документов, регулирующих законность избирательного процесса и касающихся порядка участия политических партий. Также готов календарный план работы.

Единый день голосования в России — 10 сентября. Новые регионы примут участие в выборах в России впервые. В частности, в Донецкой и Луганской народных республиках состоятся выборы в парламенты. Глав этих двух субъектов изберут депутатами.

В середине июня даты выборов также обозначил Мособлизбирком. В течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября — в регионе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17. Кроме того, в городских округах выберут представителей Советов депутатов.