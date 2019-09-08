Выборы в совет депутатов завершились в Раменском г. о. Начался подсчет голосов

В Подмосковье закончились выборы в советы депутатов в 31 муниципальном образовании. Все участки закрылись в восемь часов вечера. Как день голосования прошел в Раменском городском округе, рассказал корреспондент канала «360».

Всего в городском округе было открыто 143 избирательных участка. Все они работали без нарушений. После закрытия участков будет проходить подсчет голосов.

«Мы сейчас вступили в самую напряженную и, наверное, самую интересную фазу — подсчет голосов. Мы закрыли в восемь часов все избирательные участки. Далее будет процедура, связанная с проверкой списков избирателей, сортированием бюллетеней. Там много ходов, которые члены комиссии должны выполнить. Это все делается гласно, открыто», — объяснил председатель ТИК Раменского г. о. Николай Мазурин.

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Он отметил, что эти выборы отличаются от предыдущих в связи с преобразованием Раменского района в округ.

«Мы впервые в статусе округа выбираем депутатов Раменского городского округа. Мы уже не будем выбирать депутатов района, депутатов и глав поселений. Это очень важно, потому что мы фактически выбираем свой парламент», — подчеркнул Мазурин.

На 30 депутатских мест в округе претендуют 144 кандидата. Это говорит о серьезной конкуренции. Результаты выборов станут известны в понедельник, 9 сентября.