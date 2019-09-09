Выборы в Реутове прошли без нарушений
«Вместе мы выбрали состав Совета депутатов городского округа Реутов нового созыва. Голосование прошло четко и слаженно, без происшествий и нарушений. На избирательные участки пришли 15411 человек, явка превысила 22 процента», — отметил Станислав Каторов.
Также глава городского округа выразил благодарность всем, кто имел отношение к Единому дню голосования.
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«Участие в выборах — не только право, но и почетная обязанность каждого гражданина. Ведь именно от наших голосов зависит то, каким будет наше завтра и будущее наших детей!» — добавил Станислав Каторов.
Единый день голосования в России прошел в воскресенье 8 сентября. Так, в Московской области прошли выборы в местные советы в более чем 30 муниципальных образованиях. В голосовании приняли участие свыше 410 тысяч подмосквичей.