Выборы 09 сентября 2023, 19:02 Выборы в Подмосковье оказались организованы лучше, чем в США — Мигранян Профессор Мигранян: выборы в Подмосковье организовали лучше, чем в США РИА «Новости»

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Выборы в Московской области организованы на самом высоком уровне. Организация голосования во многих других странах, в том числе в США, не выдерживает сравнения. Об этом заявил известный член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса, профессор МГИМО, кандидат исторических наук Андраник Мигранян, сообщил Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2023».

«Я уже не раз бывал на избирательных участках в Подмосковье и вот что должен сказать. Я во многих странах видел выборы, в той же Америке. Никакого сравнения! Там часовые очереди к участкам, чтобы проголосовать. У нас же все культурно, тихо, спокойно. Замечательное отношение к людям, которые приходят», — сказал политолог.

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Мигранян также отметил, что жители стали ответственнее относиться к участию в голосовании, понимая, что от их голоса зависит дальнейшее развитие Московской области.

По последним данным, явка на второй день голосования на выборах губернатора Подмосковья составила 33,31%.