Выборы в онлайн-формате пройдут в 7 регионах России

Центризбирком России согласовал проведение выборов в дистанционном формате в семи регионах. Такое решение было принято на очередном заседании комиссии, сообщило РИА «Новости».

Единый день голосования в 2022 году назначен на 11 сентября. Россияне изберут 14 губернаторов, депутатов шести заксобраний и гордум 11 административных центров. Жители Калининградской, Ярославской, Калужской, Новгородской, Томской, Курской и Псковской областей смогут воспользоваться федеральной платформой онлайн-голосования.

Систему опробовали в шести субъектах на выборах осенью прошлого года. Голосование в Москве отличалось от общего, так как проходило на собственной платформе с возможностью в течение суток изменить сделанный выбор.

Закон о дистанционном электронном голосовании Госдума приняла в марте 2022 года, сообщил RT. Он унифицировал правила и процедуру его проведения.