Выборы состоялись в Подмосковье. Как они прошли в Реутове и Дубне?

Выборы в местные советы депутатов прошли в 31 городском округе Подмосковья. За ходом голосования следили наблюдающие. Как выборный день прошел в Реутове и Дубне, рассказали корреспонденты»360».

Источник фото: телеканал «360»

В Реутове несколько участков проверил Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы. Всего в городском округе работало 40 участков.

Руководитель регионального парламента высоко оценил организацию процесса. Избирательная кампания в местный совет депутатов прошла активно. Электорат хорошо изучил кандидатов, а на самих участках работали квалифицированные сотрудники.

«Большая работа, которая на перспективу делает планы, она должна обеспечиваться депутатской деятельностью и нормальным советом депутатов. Поэтому люди должны избирать своих депутатов, которые будут вместе с администрацией решать текущие и проблемные, вопросы, которые есть в городе», — сказал Игорь Брынцалов.

А кампания в Дубне удивила наблюдателей. Впервые за историю местных выборов на одном из участков зарегистрировано сразу 10 претендентов на кресло в совете депутатов. В то же время, на двух других — только по одному. Согласно закону, в бюллетени, внесли строку «против».

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Члены избирательных комиссий отмечают: больше всего людей приходит голосовать с 11 утра до двух часов дня. Многократному чемпиону мира и Европы по плаванию в категории «мастерс» Дмитрию Бычкову не всегда удается участвовать в выборах. Спортсмен часто выезжает на сборы и соревнования. Но сегодня график позволил прийти на участок

«Когда нахожусь в городе, прихожу на избирательный участок и делаю свой выбор. Считаю ли это обязанностью? Нет, скорее — возможностью. В данном случае — возможность иметь своего представителя в совете депутатов, возможность быть услышанным», — отметил Дмитрий Бычков, житель Дубны.

А вот глава Дубны проголосовал одним из первых. Максим Данилов посетил избирательный участок ранним утром. Он отметил: этот день повлияет на развитие наукограда в ближайшие пять лет.

«Команда из 20 депутатов будет принимать важные решения для города. И в области бюджета, и в области земельных отношений, и в части строительства», — уточнил Максим Данилов.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней в наукограде не используются, подсчет будет вестись вручную. Членам избирательных комиссий предстоит обработать более 55 тысяч бюллетеней. Предварительные результаты выборов, депутатов городской думы будут известны уже в понедельник.