«Выборы прошли очень качественно». Воробьев поблагодарил Мособлизбирком за организацию голосования

Главные аспекты, которые всегда обсуждают во время выборов, — легитимность и прозрачность. В Московской области им уделяли особое внимание: все без исключения участки оснастили камерами, а на жалобы оперативно реагировали. При этом серьезных нарушений не было, а все обращения оказались недостаточно серьезными, чтобы повлиять на ход или результаты голосования. Об этом сообщил губернатору Андрею Воробьеву глава Мособлизбиркома Илья Березкин во время встречи.

Глава региона поблагодарил Березкина лично, а также каждую участковую комиссию за большую и важную работу.

«Прошел большой день голосования. Точнее, три дня голосования. Прежде всего я хотел поблагодарить вас персонально, вашу команду и, конечно, каждую участковую комиссию. Их у нас 4,1 тысячи. Самое большое количество на территории. Знаю, что это очень непростая работа. Потому что она начинается до голосования и заканчивается после трех дней голосования», — отметил губернатор.

Воробьев отметил, что нагрузка была большой — пришлось организовывать выездное голосование, а также работать после завершения голосования ночью. Губернатор добавил, что регион показал очень хорошую явку — свой выбор сделали 2,6 миллиона человек.

Березкин поблагодарил губернатора за оценку. Он подчеркнул, что сейчас с большой долей вероятности можно говорить о том, что выборы в регионе состоялись. Он также напомнил, что во время разговоров о выборах всегда обсуждают два важных аспекта — прозрачность и легитимность.

«Когда мы говорим о прозрачности, то здесь, по Подмосковью, есть большое преимущество перед многими даже регионами страны в том, что все без исключения избирательные участки были оснащены камерами видеонаблюдения с трансляцией на специальный портал. Это позволило нам как видеть некоторые нарушения, так и пресекать их. Или благодаря видео развеивать мифы и фейки», — уточнил Березкин.

Отдельное внимание Мособлизбирком уделяет легитимности — вопросам жалоб или нарушений на избирательных участках. Березкин отметил, что жалобы на территории Московской области были, однако они никак не повлияли на результаты или ход голосования, потому что не были достаточно серьезными.

«И даже те сложные ситуации, которые были тоже на территории региона, по своему объему голосов, которые они затронули, никоим образом не повлияли на результаты голосования», — подчеркнул Березкин.

Андрей Воробьев подчеркнул, что некоторые бюллетени признали недействительными — это стандартная ситуация.

Но в целом выборы прошли, я считаю, очень качественно как раз на основании двух принципов, о которых вы сказали, — это прозрачность [и легитимность] Андрей Воробьев.

Лучшие по наблюдению

Губернатор подчеркнул, что сам посещал центр наблюдения в Одинцове и наблюдал за работой. Там находились не только представители Общественной палаты, но и иностранные наблюдатели. Березкин уточнил, что этот центр признали лучшим в стране.

«И это действительно так. Но надо иногда себя тоже хвалить и область хвалить, потому что это была идея, которую Московская область первой реализовала пять лет назад. И эта традиция уже стала теперь нормой для всей страны», — добавил он.

Березкин добавил, что, кроме центров общественного наблюдения, на наших участках в Подмосковье работали наблюдатели, члены комиссии с правом совещательного голоса и представители СМИ. В результате в пиковые часы на 4094 избирательных участках находились более 22 тысяч наблюдателей.

Андрей Воробьев отметил, что в Московской области традиционно самое большое количество наблюдателей на выборах.

«Выборы — это всегда очень ответственное мероприятие, которое привлекает огромное количество представителей разных политических сил. Поэтому я считаю, что все прошло достойно», — заключил он.