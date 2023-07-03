Выборы 03 июля 2023, 14:22 Выборы президента России 2024 года назвали судьбоносными для мира Глава ЦИК Памфилова заявила о судьбоносных для мира предстоящих выборах президента России РИА «Новости»

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Избирательной системе России исполнилось 30 лет. За это время сотрудники комиссий, которые занимаются организацией голосования, стали по настоящему народными из-за разнообразного состава участников, а прошедшие испытания их только еще больше сплотили. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщила пресс-служба Кремля.

Она подчеркнула, что такой принцип формирования комиссий создал избирательную систему внутреннего контроля, когда внешние политические силы и партии не позволяют отдавать преимущество кому-либо. Сейчас главную роль также играют патриотические настроения сотрудников.

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«Систему укрепляет независимо от политических, каких-то других разногласий чувство патриотизма, ответственности, понимание того, что и предстоящие президентские выборы — это не просто какие-то очередные рядовые президентские выборы, это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но и мира на многие годы вперед», — заявила Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что вместе с коллегами сейчас находится на «электоральной линии фронта», которую они достойно пройдут.

Памфилова подчеркнула, что к президентской избирательной кампании 2024 года в России запустят цифровой аналог государственной автоматической системы (ГАС) «Выборы». Глава ЦИК заметила, что платформа станет независимой от глобальной сети. Для создания системы используют только российское программное обеспечение и оборудование.