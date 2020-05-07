Выборы президента отложили из-за коронавируса в Польше

По информации сайта «Утро.ру», действующий польский президент Анджей Дуда должен покинуть пост летом текущего года.

Ранее депутаты выступали с идеей о проведении онлайн-голосования. Против этой инициативы выступил сенат Польши.

Глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин отметили, что спикер сейма огласит новую дату голосования.

По словам политиков, решение о переносе приняли вынужденно из-за того, что что «оппозиция отказалась принять все конструктивные предложения».