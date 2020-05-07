Выборы президента отложили из-за коронавируса в Польше
Власти Польши отложили выборы президента страны. Голосование планировали провести 10 мая. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на «Польское агентство печати».
По информации сайта «Утро.ру», действующий польский президент Анджей Дуда должен покинуть пост летом текущего года.
Ранее депутаты выступали с идеей о проведении онлайн-голосования. Против этой инициативы выступил сенат Польши.
Глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин отметили, что спикер сейма огласит новую дату голосования.
По словам политиков, решение о переносе приняли вынужденно из-за того, что что «оппозиция отказалась принять все конструктивные предложения».