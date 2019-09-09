Выборы губернаторов в России. Итоги на утро

После обработки 95% протоколов в Санкт-Петербурге лидирует врио губернатора Александр Беглов с 64,58%. У представителя «Гражданской платформы» Михаила Амосова — 15,90%, у Надежды Тихоновой от «Справедливой России» — 16,87%.

Врио главы Алтая Олег Хорохордин после обработки 99,58% протоколов побеждает с 58,82% голосов. Вторым стал коммунист Виктор Ромашкин (31,64%).

В Астраханской области после подсчета 99,83% протоколов уверенное лидерство сохраняет врио губернатора Игорь Бабушкин. Он набрал 75,64%. На втором месте — коммунист Николай Арефьев с 11,8%. Кандидат от ЛДПР Тимофей Щербаков получил 5,12%.

После подсчета 99,97% протоколов в Башкирии врио главы республики Радий Хабиров набрал 82,06%, коммунист Юнир Кутлугужин — 6,89%.

Волгоградская область подсчитала 99,93% протоколов. Первым стал врио губернатора Андрей Бочаров с 76,81%. Следом за ним идет коммунист Алексей Буров с 11,39%, представитель ЛДПР Владимир Рублев заручился поддержкой 6,26% граждан.

В Вологодской области обработано 99,9% протоколов. Лидером гонки стал врио губернатора Олег Кувшинников. Он получил 60,79%. Ольга Ширикова от ЛДПР набрала 25,18%

В Забайкальском крае после обработки 99,89% протоколов врио губернатора Александр Осипов получил 89,61% голосов избирателей. Результат кандидата от Партии пенсионеров Елены Краузе составил 3,33%.

В Ингушетии главой республики стал Махмуд-Али Калиматов. Его поддержали 27 депутатов из 31. Об этом сообщил ТАСС.

Калмыкия обработала 96,67% протоколов. Врио главы региона Бату Хасиков набрал 83,34%, Наталья Манжикова из «Справедливой России» — 8,16%.

В Курганской области подсчитали 99,90% голосов. Там с большим отрывом лидирует врио губернатора Вадим Шумков с 80,86%. Вторым стал коммунист Яков Сидоров с 9,7%.

В Курской области обработаны 99,91 % протоколов. Врио губернатора Роман Старовойт заручился поддержкой 81,07% населения. Представитель «Справедливой России» Николай Карцев получил 3,1%

Почти закончен подсчет голосов и в Липецкой области. После обработки 99,89% протоколов врио губернатора Игорь Артамонов одерживает победу с 67,29%, коммунист Сергей Токарев получил 20,03%.

Мурманская область обработала 99,83% протоколов. Врио губернатора Андрей Чибис получил 60,07%, кандидат от ЛДПР Максим Белов стал вторым (18,27%).

После подсчета 99,94% голосов в Оренбургской области победителем гонки становится врио губернатора Денис Паслер с 65,94% голосов. На втором месте оказался коммунист Максим Амелин с 23,72%.

На Сахалине после обработки 99,78% протоколов первым становится врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он получил 56,15% голосов, вторым стал коммунист Алексей Корниенко (24,21%).

В Ставропольском крае подсчитали 100% протоколов. Победителем стал врио губернатора Владимир Владимиров. Его поддержали 79,65% избирателей. Коммунист Виктор Соболев получил 9,29%. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также Челябинская область обработала все протоколы. Врио губернатора Алексей Текслер получил 69,31%, коммунист Константин Нациевский — 12,01%.