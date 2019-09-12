Выборы главы Ставрополья признали действительными. Владимиров сохранил свой пост

Ставропольский избирком признал действительными и состоявшимися выборы губернатора региона. Там победил действующий глава Владимир Владимиров.

«Избранным на должность губернатора Ставропольского края признан Владимиров Владимир Владимирович, получивший 1 000 074 голоса избирателей, что составляет 79,64%, то есть более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сообщили в избиркоме.

В ведомстве уточнили, что такое решение было принято по результатам заседания избирательной комиссии Ставропольского края, которое состоялось 12 сентября.

Предварительные итоги. Как прошел единый день голосования в России Подробнее

Всего, согласно протоколу, в голосовании приняли участие 1 255 694 избирателя, обеспечив явку 66,86%.

Выборы губернатора Ставропольского края проходили в единый день голосования — 8 сентября. Кроме Владимирова, в выборах участвовали кандидат от КПРФ Виктор Соболев, от ЛДПР Геннадий Ефимов, от Коммунистической партии социальной справедливости Николай Кряжев, от «Справедливой России» Александр Кузьмин. Ближайший преследователь губернатора Соболев набрал 9,29%.