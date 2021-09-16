Путин обратился с россиянам перед выборами в Госдуму

Уже завтра, 17 сентября, начнется голосование за кандидатов на выборах в Госдуму. По этому случаю к россиянам обратился президент страны Владимир Путин.

Во время своего видеообращения глава государства попросил жителей страны принять участие в голосовании. Для этого можно выбрать любой удобный день в период с 17 по 19 сентября. По словам Путина, избрание нового состава Госдумы является важнейшим событием в жизни общества.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — подчеркнул президент.

Он добавил, что в дальнейшем очень многое будет зависеть от конструктивного и рабочего взаимодействия законодательной и исполнительной власти. Лидер страны напомнил, что благодаря обновленной Конституции Госдума получила крайне значимые полномочия.

«Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России. Пожалуйста, сделайте свой выбор», — заключил Путин.

Отдать свой голос на выборах можно будет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на ближайшие пять лет.