Выборы 16 марта 2024, 11:05 Выбираем будущее для детей. Многодетная семья Суворовых проголосовала в Нахабине Многодетная семья в Нахабине проголосовала на выборах президента

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Многодетные родители Андрей и Гульшат Суворовы проголосовали в поселке Нахабино Красногорского городского округа. Для супругов ходить на выборы всем вместе — традиция, которая передалась им от родителей.

«У нас традиция, которая пошла еще от наших родителей, — ходить всем вместе на выборы. Эти выборы для нас очень значимые, потому что ближайшие будут только через шесть лет. И мы не знаем, что нас ждет в 2030 году», — рассказала Гульшат.

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На избирательный участок Суворовы пришли с младшими сыновьями Ростиславом и Всеволодом. Трое старших сыновей-студентов проголосуют отдельно от родителей.

По словам Гульшат, выборы для них — это не интерес к политике, а возможность повлиять на будущее России. Они хотели бы, чтобы жизнь была спокойной и понятной.

«Выборы для нас — не политика. Мы выбираем наше будущее», — подытожила Суворова.

В субботу, 16 марта, продолжается голосование на президентских выборах. Явка по стране к 10:00 превысила 38%. По данным Центризбиркома, избирательный процесс проходит в штатном порядке.