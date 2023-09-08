Выборы 08 сентября 2023, 16:11 «Выбираем будущее». Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проголосовал в Щелкове Депутат Мособлдумы Шапкин проголосовал в Щелкове

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Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин проголосовал на участке в Щелкове. Он рассказал, что ходит на выборы с самого совершеннолетия и практически не пропускал их.

«Это важно в любой период, это выбор будущего, а сегодня выбираем будущее нашего Подмосковья, которое бурно развивается. Много сделано за прошедший пятилетний период практически во всех сферах», — отметил Владимир Шапкин.

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Депутат является координатором регионального партийного проекта «Чистый лес» в Московской области.

В городском округе Щелково работают 125 участков. Все три дня, до 10 сентября включительно, они будут работать с 08:00 до 20:00. Проголосовать можно в любой день на участке по месту проживания.

Владимир Шапкин отдал свой голос в поселке Монино на улице Баранова. Участок располагается в здании СОШ № 22 имени Фалалеева.