Выборы 09 сентября 2023, 08:10 Второй день голосования стартовал по всей России РИА «Новости»

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В России начался второй день голосования на выборах различного уровня. Избирательные участки открылись в 08:00 и, как и накануне, будут работать до 20:00.

В Московской области выбирают губернатора, депутатов облдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и членов Совета депутатов в 10 городских округах. В первый день явка в регионе составила 22,43%. В этом году впервые появилась возможность проголосовать дистанционно. Это можно сделать не выходя из дома или с рабочего места. Чтобы отдать голос онлайн, достаточно иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и гаджет с выходом в интернет.

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В большинстве регионов выборы продлятся до 10 сентября включительно, главным днем станет последний.