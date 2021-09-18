Второй день голосования начался в Подмосковье

В Московской области начался второй день голосования. Все избирательные участки открылись в 08:00 и приступили к работе, сообщили в Мособлизбиркоме.

В первый день голосования 17 сентября явка на выборах в Госдуму в Подмосковье составила 15,77% на 20:00 по московскому времени. Общая явка по России составила 16,85%.

Выборы депутатов Государственной думы начались в РФ накануне. Избиратели Московской области так же выбирают депутатов и Московской областной думы. Выборы продлятся до вечера воскресенья, 19 сентября.

За чистотой избирательного процесса следят в Центре общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. С помощью видеотрансляций наблюдатели контролируют, что происходит на участках. Данные для анализа выводятся на специальную видеостену. При этом перед каждым волонтером стоит отдельный компьютер, где также идет трансляция с того или иного участка.

Всем приходящим на участки избирателям в обязательном порядке выдают маску, перчатки и одноразовые ручки. В очереди перед КОИБ участников голосования просят соблюдать социальную дистанцию.