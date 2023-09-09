Выборы 09 сентября 2023, 16:23 Вслед за Чебурашкой. На выборах в Химках появился избиратель в образе крокодила Гены Избиратель в костюме крокодила Гены пришел голосовать в Химках «ВКонтакте»

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На избирательный участок Лицея № 7 в Химках пришел избиратель в костюме крокодила Гены. Об этом рассказали в группе «Химки Округ».

«Однако, как и Чебурашка, он не смог подтвердить свою личность. Интересно, а Шапокляк завтра будет?!» — написали авторы публикации.

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Тем не менее он порадовал окружающих — сыграл на аккордеоне всем знакомую песенку крокодила Гены.

«А я играю на гармошке у прохожих на виду», — подпевали избиратели.

В этом году на избирательные участки в Подмосковье то и дело приходят люди в костюмах разных героев. Так, в Лосино-Петровском появился человек в костюме Чебурашки и раздал всем апельсины. А житель Щелкова проголосовал на выборах в костюме белого медведя. Он предъявил паспорт и получил бюллетень.