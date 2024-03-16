Выборы 16 марта 2024, 11:56 «Всегда важный момент, а сейчас — особенный». Майданов — о выборах президента Депутат ГД Майданов посетил избирательные участки в Наро-Фоминске

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Депутат Госдумы, певец Денис Майданов посетил избирательные участки в Наро-Фоминске, где поговорил с председателями и членами УИК. Он заявил, что голосование на президентских выборах идет активно. По мнению парламентария, хорошая явка ожидается во вторую половину субботы и в воскресенье.

«Выборы президента — всегда важный момент в истории страны, но сейчас он особенный. Конечно, кроме внутренних успехов, Россия подняла на внешний контур свой флаг. И, как оказалось, под наши знамена идут многие государства, потому что для всех очень важно иметь свою суверенную экономику, культуру. Эти люди, как и мы, приверженцы традиционных ценностей», — рассказал Майданов.

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Он подчеркнул, что поэтому сейчас нельзя оставаться равнодушным. По словам депутата, многие избиратели приходят на участки семьями. Дети видят, как их родители выбирают будущее своей страны. Это помогает сформировать образ будущего гражданина России.

«Благодарен всем тем, кто проголосовал. Те же, кто не успел, добро пожаловать на избирательные участки, принимайте участие в истории своей страны», — подытожил Майданов.

Ранее в Москве проголосовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она показала фрагмент избирательного бюллетеня.