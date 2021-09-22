Все жалобы рассмотрели. Избирательная комиссия Подмосковья приняла 638 обращений от жителей

За время выборов в Госдуму в избирательную комиссию Московской области поступило 638 обращений от жителей. Жалобы рассмотрели еще до подведения итогов. Об этом рассказал глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

Из 638 обращений от жителей 69 были жалобы, уточнил Березкин.

«Все жалобы, которые были поданы и касались деятельности окружных избиркомов и выборов на избирательных округах, были переданы и рассмотрены окружными избиркомами до подведения итогов. Те жалобы, которые поступили после подведения итогов, будут направлены и рассмотрены в отдельном порядке», — пояснил глава Мособлизбиркома.

Илья Березкин отметил, что еще 612 обращений по разным вопросам поступили на телефон горячей линии избирательной комиссии, а операторы горячей линии ЦИК передали подмосковным коллегам 64 обращения.

«Все они отсмотрены, по ним приняты соответствующие меры. На ресурсах и в Сети было зарегистрировано около 596 сообщений разного рода. На все эти сообщения дала соответствующую реакцию избирательная комиссия», — подчеркнул Березкин.

Он добавил, что от участников голосования не поступали обращения по отмене протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий. Также никто не жаловался на результаты выборов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Мособлдумы.