Эксклюзив 10 сентября 2023, 12:47 «Все владели русским языком». Международные наблюдатели посетили избирательный участок в Донецке «360»: международные наблюдатели назвали жителей ДНР героями

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В России стартовал третий день голосования, в том числе в ДНР. Избирательный участок в Донецке посетили наблюдатели из Китая, Сербии и Португалии. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с председателем УИК Марией Хомченко и узнала, как это было.

Международные эксперты неожиданно прибыли из-за рубежа, чтобы оценить ситуацию на выборах. У команды избирательной комиссии остались только положительные эмоции — наблюдатели осмотрели участок, пообщались с избирателями, проследили за процедурой законности голосования.

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«Они все владели русским языком, они учили его, поэтому было очень приятно, что даже не потребовался переводчик», — поделилась Хомченко.

Она отметила, что иностранные эксперты остались очень довольны. По их оценке, процесс выборов соответствует международному праву. Наблюдатели также признались, что считают жителей ДНР героями.

Третий день голосования завершится 10 сентября. По итогам второго дня на выборах депутатов Народного совета ДНР предварительная явка составила 74,01%, а на выборах депутатов Донецкого горсовета — 68,32%.