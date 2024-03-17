Выборы 17 марта 2024, 11:42 «Все организовано на высоком уровне». Ветеран из Мытищ — о голосовании на выборах Ветеран Великой Отечественной войны Савостенок проголосовал на выборах в Мытищах

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На выборах президента России в городском округе Мытищи проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Николай Савостенок. Он прибыл на избирательный участок № 1675 в школе № 14.

«Сколько я хожу на выборы — в этот раз все организовано на высоком уровне. Нет лишней агитации, кандидаты относятся друг к другу с уважением. В мире любят сильных, поэтому я голосую за сильное будущее для России», — сказал ветеран.

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Во время Великой Отечественной войны в десятилетнем возрасте Савостенок попал в партизанский отряд, воевал с 1941 по 1943 год на территории нынешней Брянской области в составе партизанского отряда имени Чапаева.

Ранее на выборах президента в Москве проголосовал известный музыкальный исполнитель Shaman. Он отметил, что россияне на избирательных участках имеют возможность сами определить свое будущее.