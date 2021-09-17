Все избирательные участки открылись в Сибири

Все избирательные участки Сибирского федерального округа (СФО) открылись в единый день голосования. В восьми из десяти регионов они начали работу в 8:00 (4:00 по московскому времени), а из-за разницы в часовых поясах на территории СФО Иркутская область открыла голосование в 3:00, а Омская область в 5:00 по московскому времени.

В Иркутской области с 17 по 19 сентября кроме выборов депутатов Государственной думы пройдут дополнительные выборы в законодательное собрание региона по трем округам, а также 90 муниципальных кампаний, сообщило РИА «Новости».

Жители Тувы, кроме депутатов Госдумы, выберут главу республики. Также в регионе пройдут дополнительные выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений.

Жители Красноярского и Алтайского краев, Омской и Томской областей помимо депутатов Госдумы выберут и депутатов региональных парламентов. Довыборы в местные заксобрания состоятся в Иркутской области, Кузбассе и республике Алтай.

В Хакасии помимо выборов в Госдуму еще проводится 27 местных выборов.

Также выборы уже начались и в Новосибирской и Омской областях. При этом в Омске в дни голосования состоится концерт, приуроченный ко Дню города.