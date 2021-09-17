Голосование на выборах депутатов в Госдуму и Московскую областную думу началось в Подмосковье. Избирателей, членов территориальных и участковых комиссий поздравил председатель подмосковного избиркома Илья Березкин.

Он отметил, что участковые избирательные комиссии начали работать еще вчера, когда проводили проверку оборудования.

«Вы знаете, что у нас используется более 1000 комплексов обработки избирательных бюллетеней. Вчера проводилась тренировка по их работоспособности. Также большая работа с участковыми избирательными комиссиями проводилась и в части видеонаблюдения. Более 95% [участков] у нас покрыто видеонаблюдением, они подключены к специальному порталу», — заявил Березкин.

Он пояснил, что на остальных участках, которые располагаются в лечебных учреждениях, следственных изоляторах, военных частях и других закрытых местах, применяется видеорегистрация как в ходе голосования, так и в хранении бюллетеней.

«У нас 4042 постоянных участка — все они уже открыты. Принимают избирателей. Для каждого предусмотрены маски, перчатки. Члены избирательных комиссий также обеспечены средствами защиты», — перечислил глава избиркома Подмосковья.

Он напомнил, что сегодня жители Подмосковья выбирают депутатов Госдумы, Московской областной думы, а также членов органов местного самоуправления.

«Семь кампаний — мы выбираем депутатов советов городских округов», — пояснил Березкин.

В Московскую область доставили почти 11,8 миллиона бюллетеней. Там представлена вся информация по кандидатам. Также избиратели могут посмотреть информационные стенды и раздаточные материалы.

В труднодоступных населенных пунктах Московской области, а также там, где нет участковых комиссий, жители могут проголосовать в сельских школах, клубах или организованных шатрах. Для проведения голосования таким образом территориальные комиссии присылали свои запросы в избирком Подмосковья. По каждому населенному пункту принимали отдельное решение, подчеркнул Илья Березкин.

Работать такие комиссии будут по специальному графику, утвержденному избирательными комиссиями, а не весь день, как другие участки.

«Голосование там проводится либо в специальном просторном помещении по договоренности — административные здания, например, в сельских школах, клубах, там, где нет избирательного участка. Но могут быть и открытые формы голосования. Это специально оборудованные шатры, в которых также есть все технологическое оборудование, позволяющее сохранить тайну волеизъявления нашего избирателя и комфортную работу членов участковой комиссии», — рассказал Илья Березкин.

Он отметил, что для обеспечения прозрачности в таких местах должны присутствовать два члена комиссии с правом решающего голоса от этой участковой избирательной комиссии, два члена с совещательным голосом от политических партий и кандидатов и как минимум один наблюдатель, который прикреплен для наблюдения на этом избирательном участке.