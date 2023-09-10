Эксклюзив 10 сентября 2023, 12:30 «Все будет хорошо». IT-специалист из Донецка пришел на голосование с позитивным настроением «360»: IT-специалист из Донецка рассказал, что голосует с позитивным настроем

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Голосование в Донецкой Народной Республике продолжается. Одним из первых в финальный день голосования на участок пришел IT-специалист Дмитрий. Молодой человек рассказал «360», что настроен позитивно.

«Шел с позитивным, хорошим настроением. Был очень рад посетить школу, я тут учился. Дальше все будет хорошо, мы все отстроим. Главное, чтобы все были живы, здоровы, больше ничего не нужно», — заявил он.

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Дмитрий также высоко оценил ремонт, который сделали в учебном заведении, где он давно не был.

Еще одна жительница Донбасса Елена назвала выборы праздником и отметила, что каждый голос будет определять будущее региона. Коренная дончанка встала на защиту своей земли еще в 2014 году.

Избирательные участки в ДНР закроют 10 сентября в 15:00. На выборах депутатов Народного совета в Донецкой Народной Республике предварительная явка составила 74,01%. Новые регионы показали самую высокую явку на голосовании в России.