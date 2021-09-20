Врио главы Пензенской области Мельниченко победил на выборах губернатора
На выборах губернатора Пензенской области победил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Мельниченко. Об этом зампред местного ЦИК Алексей Климухин сообщил РИА «Новости».
По итогам обработки 100% протоколов Мельниченко, который баллотировался от «Единой России», набрал на выборах пензенского губернатора 72,38% голосов. Второе место занял Олег Шаляпин, представляющий КПРФ. Его поддержали 12,35% проголосовавших.
Алексей Шпагин от «Справедливой России — За правду» получил 5,69% голосов. Александр Васильев от ЛДПР заручился поддержкой 5,67% избирателей, принявших участие в выборах. Петр Чугай от Партии пенсионеров набрал 2,3% голосов.
Явка на выборах главы региона составила 57%. Всего в голосовании приняли участие 592 943 избирателя из 1 040 202, внесенных в списки.
Мельниченко назначили врио губернатора Пензенской области 26 марта после того, как бывшего главу региона Ивана Белозерцева арестовали по обвинению в получении взятки.
На выборах в Госдуму по итогам обработки 80% протоколов лидирует «Единая Россия».