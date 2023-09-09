09 сентября 2023, 10:44
«Враги не дают расслабиться». Как прошел первый день голосования в ЛНР
Зампред избиркома ЛНР Сумская: выборы не прерывались, несмотря на угрозу атак
Первый день голосования в Луганской Народной Республике прошел в штатном режиме, хотя была угроза ракетного удара. Об этом рассказала заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская.
«Враги не дают расслабиться. Была угроза ракетного удара. Комиссия вовремя эвакуировала людей и приступила к обязанностям», — отметила она.
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Избирательный процесс при этом не прерывался. Горожане продолжали приходить и голосовать. Избиратели также позитивно оценили возможность принять участие в выборах на придомовых территориях, добавила Сумская.
Как сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, во второй день голосования избирательные участки открылись в 65 регионах страны. Накануне свою работу начали УИК в 54 субъектах России. В субботу, 9 сентября, они открылись еще в 11 регионах, в которых действует двухдневное голосование.
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