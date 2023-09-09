Выборы 09 сентября 2023, 13:03 «Возможность влиять на будущее». Путин призвал россиян голосовать Президент Путин призвал россиян принять участие в голосовании РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал жителей регионов, где начались выборы, голосовать. Он напомнил о том, что жители должны выражать свою волю.

«Выборы — это прямое выражение воли граждан. Возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом», — заявил глава государства.

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Он напомнил, что голосование во многих регионах России началось 8 сентября и продлится до 10 сентября. Все избирательные участки работают с 08:00 до 20:00. Кроме того, россияне могут голосовать дистанционно.

В 25 субъектах РФ избиратели могут проголосовать с помощью ДЭГ, причем в 18 из них — впервые. Путин также в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил высокую активность граждан на выборах в новых регионах России. Он отметил, что организаторы выборов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях проявили героизм.