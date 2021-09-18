Восемь урн для надомного голосования аннулировали в Москве

Московская городская избирательная комиссия решила аннулировать восемь урн для надомного голосования в первый день выборов. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По данным РИА «Новости», он подчеркнул, что проблемы возникали только с переносными ящиками. При этом ни один стационарный ящик аннулировать не пришлось.

«Можно сказать, что это слабое место», — считает Венедиктов.

Он уточнил, что один ящик просто рассыпался и все бюллетени выпали из него.

Выборы в Госдуму проходят 17–19 сентября, В эти же даты пройдут региональные и муниципальные выборы. Электронное голосование в этом году доступно в Москве, а также еще в шести регионах России — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

Ранее Венедиктов рассказал, что явка в Москве в первый день голосования на выборах в Госдуму составила 23,07%. Он отметил, что за первый день голосования явка непосредственно на участки составила около 7%.