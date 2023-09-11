Выборы 11 сентября 2023, 03:15 Воробьев сохранил лидерство на выборах губернатора Подмосковья после подсчета 93% голосов ЦИК: глава Подмосковья Воробьев набрал 83,72% после подсчета 93% протоколов РИА «Новости»

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Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев на выборах губернатора региона набрал 83,72% после подсчета 93,37% протоколов УИК. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии.

По данным ЦИК России, за Воробьева отдали голоса 2 901 508 избирателей, пришедших на УИК. За кандидата от КПРФ Александра Наумова проголосовало 6,26%, это 216 940 человек. Представитель ЛДПР Кирилл Жигарев набрал 4,85%, а выдвинутый партией «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,09%.

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Кандидат на пост губернатора Московской области от КПРФ Наумов заявил, что четко осознавал подавляющее лидерство действующего главы региона. Он считает, что в ходе предвыборной кампании смог донести свою программу развития региона, которая включает решение вопросов с увеличением объемов промышленного производства, сельского хозяйства, наукоградов, малого и среднего предпринимательства.