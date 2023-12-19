Выборы 19 декабря 2023, 19:48 Вопрос о регистрации группы избирателей в поддержку Путина рассмотрят 20 декабря ЦИК 20 декабря рассмотрит вопрос о регистрации группы в поддержку Путина РИА «Новости»

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В Центризбиркоме 20 декабря рассмотрят вопрос о регистрации группы избирателей, которую создали для поддержки самовыдвижения действующего президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В Центризбиркоме напомнили, что Путин подал необходимые для выдвижения документы накануне, 18 декабря. В комплект бумаг в том числе входило ходатайство о регистрации группы избирателей с указанием личных данных кандидата и всех участников.

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«Все представленные документы подлежат обязательной проверке на соответствие нормам закона не более чем в пятидневный срок», — указали в ЦИК.

Если комиссия после проверки примет решение о регистрации группы, то действующий президент сможет начать сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Установленный законом минимум — 300 тысяч.

В проекте повестки заседания ЦИК уточнили, что рассмотрение назначили на 20 декабря. В этот же день члены Центризбиркома определятся с регистрацией уполномоченных представителей Путина по финансовым вопросам. Им также предстоит решить вопрос об открытии его специального избирательного счета. Начинать сбор подписей избирателей для регистрации на выборах без него нельзя.

Путин стал первым, кто подал документы для выдвижения в качестве кандидата на должность президента России в качестве самовыдвиженца. Кандидатом от партии ЛДПР выдвинули Леонида Слуцкого.