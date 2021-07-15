Володин призвал защитить выборы от иностранного вмешательства

Комитет Европарламента по иностранным делам призвал ЕС готовиться к тому, чтобы не признавать итоги сентябрьских выборов в России при «нарушениях». Запад уже много лет вмешивается в дела страны, и выборы в Госдуму не станут исключением. Поэтому надо сделать все, чтобы защитить их от влияния иноагентов и других государств.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«До выборов в Государственную Думу еще два месяца, а они за наших граждан уже все решили», — отметил он.

Володин уточнил, что в докладе также подчеркивается необходимость активизировать работу с партнерами по усилению «демократических импульсов в России». Он подчеркнул, что эти импульсы стране хорошо известны — речь идет о спонсировании иностранных агентов и поддержке лояльных политиков.

Спикер Госдумы напомнил, что Запад уже много лет действует по одинаковому шаблону для вмешательств в дела России.

«Вот и сейчас документ Комитета Европарламента, подготовленный евродепутатом от Литвы, — не что иное, как очередной план остановить развитие России», — подчеркнул Володин.



Он призвал коллег из Европы вместо этого обратить внимание на выборы в Америке, которую считаю «образцом» демократии. В США действует архаичная избирательная система, которая неподконтрольна обществу. Там также нет института международных наблюдателей за выборами.

Во время голосования на последних выборах президента, которые прошли в этом году, нельзя было проверить, кто и когда проголосовал. Виной тому веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте, которую не контролировали.

При этом требования от Европарламента не признавать эти выборы не было. Взамен организация «многие годы тиражирует резолюции о непризнании результатов выборов в странах, выбравших свой путь развития». В пример Володин привел отказ Европарламент признавать победу Лукашенко на прошлогодних выборах в Белоруссии.

«Мы понимаем и говорили не раз, что вмешиваться в предстоящие выборы в Госдуму будут. Но чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных — тех, кто будет обслуживать их интересы, — что-то новое. Состояние истерики и двойные стандарты», — отметил он.



Из чего можно сделать вывод: чем успешнее мы — тем больше давление. Сильная и самостоятельная Россия не нравится и не нужна. А нам — необходима! Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что на любые попытки вмешательства в сентябрьские, а также другие выборы у России будет один ответ. Стране важно, чтобы все прошло открыто, легитимно и конкурентно — в соответствии с национальным законодательством.

Выбирать, какие партии и депутаты попадут в Госдуму, должны только россияне. Именно они имеют право избирать и быть избранными.

«Мы должны сделать все, чтобы защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств и их агентов. Граждане России сделают свой выбор свободно и без давления извне», — заключил спикер Госдумы.