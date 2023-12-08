Выборы 08 декабря 2023, 17:02 Володин назвал участие Путина в выборах президента важным для России решением Володин: решение Путина баллотироваться в президенты — важное решение для страны РИА «Новости»

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Владимир Путин доказал свою эффективность на посту главы государства, его решение вновь баллотироваться в президенты важно для страны и мира. Таким образом спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал новость о решении российского лидера баллотироваться на новый срок в 2024 году.

«Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира. На протяжении времени Владимир Владимирович Путин доказал свою эффективность», — заявил парламентарий.

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В разные периоды Россия сталкивалась со многими вызовами. В их числе финансовый кризис, санкции и антироссийская кампания Запада. И только благодаря Путину страна их успешно преодолевала, подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы высоко оценил личные качества главы государства. Он особенно выделил огромную трудоспособность, человечность и доброту Путина. Решение об участии в президентских выборах говорит о его желании защитить Россию, сделать ее сильной и процветающей, подытожил Володин.

Президент сообщил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок 8 декабря в ходе торжественной церемонии награждения Героев России в Кремле. Об этом Путина от лица жителей новых регионов и военнослужащих попросил командир «Спарты» Артем Жога.