Володин назвал цель «Умного голосования»

«Умное голосование» направлено не на решение проблем граждан России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он посчитал, что в основе механизма лежит желание попасть во власть.

«„Умное голосование“ — это про форму, это несодержательный проект», — написал Володин в своем официальном Telegram-канале.

Он также призвал помнить то, что инициаторы данного проекта находятся за границей. Он добавил, что за ним могут стоять западные спецслужбы и главы государств, в чьих интересах это может происходить. Володин добавил, что через него осуществляется вмешательство во внутренние дела нашей страны.

«Используются политики, которых вовлекают в этот проект, объясняя его только одним — он оппозиционен действующей власти», — рассудил Володин.

Он заявил, что «Умное голосование» — это стратегия, предложенная, чтобы лишить «Единую Россию» голосов на предстоящих выборах. По его словам, избирателям предлагают консолидированно голосовать за определенных кандидатов на региональных и федеральных выборах, чтобы кандидаты от ЕР не смогли одержать победу.

Политолог Илья Гращенков считает, что умное голосование способно вдвое увеличить результат КПРФ на выборах в Госдуму, напомнили в Urа.ru.