Выборы 04 марта 2024, 19:53 Военные в зоне СВО досрочно проголосовали на выборах президента Минобороны: бойцы СВО в ДНР досрочно проголосовали на выборах президента

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Российские военные в зоне проведения спецоперации досрочно проголосовали на выборах президента страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции принимают участие в досрочном голосовании на выборах главы государства на территории Донецкой Народной Республики», — передали в ведомстве.

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Избирательный процесс организовали в соответствии с законом «О выборах президента Российской Федерации».

Досрочное голосование на выборах президента началось 25 февраля. Оно продлится до 14 марта. Первыми отдать свои голоса могут жители труднодоступных или отдаленных местностей, откуда сложно добраться до избирательного участка в основные дни голосования.

Большинство россиян пойдут на мартовские выборы президента России — 80% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения. В ближайшее воскресенье сделать свой выбор готовы 75% жителей.

Ранее в Москве прошло тестовое онлайн-голосование перед выборами президента России. Наплыв пользователей оказался очень высоким, поэтому систему перевели в режим электронной очереди.