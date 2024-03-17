17 марта 2024, 20:41
Военные ЦВО завершили голосование на выборах президента
Минобороны: явка военнослужащих ЦВО составила более 99%
Военнослужащие Центрального военного округа завершили голосование на выборах президента России, общая явка превысила 99%. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Военнослужащие и гражданский персонал Центрального военного округа завершили голосование на выборах президента РФ. Явка составила более 99%», — отметили в ведомстве.
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Также завершил голосование и личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота с явкой в почти 100%. По последним данным ЦИК, явка в целом по России к 21:00 17 марта составила 73,31%.
Результаты голосования начнут оглашать после закрытия всех избирательных участков. Одним из первых в стране завершил голосование на выборах Чукотский автономный округ.
Минобороны РФ
Военные
Выборы президента — 2024
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