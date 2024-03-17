Выборы 17 марта 2024, 20:41 Военные ЦВО завершили голосование на выборах президента Минобороны: явка военнослужащих ЦВО составила более 99% РИА «Новости»

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Военнослужащие Центрального военного округа завершили голосование на выборах президента России, общая явка превысила 99%. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Военнослужащие и гражданский персонал Центрального военного округа завершили голосование на выборах президента РФ. Явка составила более 99%», — отметили в ведомстве.

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Также завершил голосование и личный состав Восточного военного округа и Тихоокеанского флота с явкой в почти 100%. По последним данным ЦИК, явка в целом по России к 21:00 17 марта составила 73,31%.

Результаты голосования начнут оглашать после закрытия всех избирательных участков. Одним из первых в стране завершил голосование на выборах Чукотский автономный округ.