Выборы 13 марта 2024, 08:45 Власти США не мешали генконсульству РФ в Нью-Йорке готовиться к выборам Генконсул Захаров: власти США не мешали готовиться к выборам

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Американские власти пока не вмешивались в работу генерального консульства России в Нью-Йорке по подготовке к проведению президентских выборов, намеченных на 15–17 марта. Об этом сообщил генконсул Александр Захаров. Его процитировало РИА «Новости».

«На данный момент мы не отмечали таких действий», — прокомментировал российский дипломат.

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По словам Захарова, США дали понять, что смогут обеспечить безопасность только на избирательных участках, расположенных в дипмиссиях. Выездного голосования в штате Нью-Йорке проводить не будут.

Генконсул подчеркнул, что решено ограничиться проведением голосования в зданиях дипмиссий. Российских граждан, имеющих право участвовать в выборах, ставить под угрозу не будут.

«Мы наслышаны о попытках помешать волеизъявлению в день выборов, но рассчитываем, что все эти попытки не окажут никакого воздействия», — подчеркнул он.

Ранее в Кремле заявили, что находящиеся за рубежом россияне смогут проголосовать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что важен каждый голос.