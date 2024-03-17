17 марта 2024, 15:12
Власти назвали фейком сообщения о взрывах в Курске
Власти Курской области: сообщения о взрывах в Курске — украинский фейк
Украинские провокаторы в Сети распространяют информацию о взрывах в центре Курска, чтобы помешать выборам президента России. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство Курской области.
«ЦИПсО не оставляет попытки посеять панику в Курской области во время голосования. Сеть подконтрольных каналов вбрасывает фейки про якобы взрывы в центре Курска», — говорится в заявлении.
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Власти региона порекомендовали доверять только официальной информации. Жителей Курской области попросили быть бдительными и сообщать о подозрительных объектах по номеру 112.
Ранее проукраинские провокаторы распространяли аналогичный фейк про взрывы на одном из избирательных участков в Белгороде.
Выборы президента — 2024
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