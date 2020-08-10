Владимир Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу с призывом отказаться от насилия на уличных акциях, а также быть толерантными и терпимыми. Кроме того, он пояснил, что нужно наладить диалог между сталкивающимися сторонами.

«Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной, кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что только взаимодействие внутри страны поможет гражданам сохранить независимость и обеспечить демократию. Зеленский призвал Белоруссию следовать общепризнанным стандартам по обеспечению прав и свобод своему народу.

По словам президента Украины, ему лично и всей стране не безразлична ситуация в Белоруссии. Украинцы заинтересованы в сильном, экономически развитом соседе.

Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Минске 9 августа погиб один человек. Об этом заявили правозащитники. Однако МВД Белоруссии опровергло новость о погибшем.