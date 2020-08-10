Владимир Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия
«Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной, кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что только взаимодействие внутри страны поможет гражданам сохранить независимость и обеспечить демократию. Зеленский призвал Белоруссию следовать общепризнанным стандартам по обеспечению прав и свобод своему народу.
По словам президента Украины, ему лично и всей стране не безразлична ситуация в Белоруссии. Украинцы заинтересованы в сильном, экономически развитом соседе.
Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Минске 9 августа погиб один человек. Об этом заявили правозащитники. Однако МВД Белоруссии опровергло новость о погибшем.