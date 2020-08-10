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    10 августа 2020, 10:59

    Владимир Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

    Ксения Басырова

    Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому народу с призывом отказаться от насилия на уличных акциях, а также быть толерантными и терпимыми. Кроме того, он пояснил, что нужно наладить диалог между сталкивающимися сторонами.
    Владимир Зеленский призвал белорусов отказаться от уличного насилия

    «Только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной, кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

    Он также добавил, что только взаимодействие внутри страны поможет гражданам сохранить независимость и обеспечить демократию. Зеленский призвал Белоруссию следовать общепризнанным стандартам по обеспечению прав и свобод своему народу.

    По словам президента Украины, ему лично и всей стране не безразлична ситуация в Белоруссии. Украинцы заинтересованы в сильном, экономически развитом соседе.

    Ранее стало известно, что в ходе беспорядков в Минске 9 августа погиб один человек. Об этом заявили правозащитники. Однако МВД Белоруссии опровергло новость о погибшем.

    Новости SMI.FM