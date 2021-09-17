Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах в Чите

На избирательном участке проголосовал вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Также свои голоса уже оставили губернаторы регионов, где уже открылись избирательные участки. Первыми проголосовали главы Якутии, Еврейской автономной области (ЕАО), Амурской области.

Трутнев проголосовал на участке № 142 в здании Центральной детской музыкальной школы Читы. Об этом сообщил ТАСС.

«Мне кажется, что я должен голосовать на Дальнем Востоке, потому что это моя ответственность, это моя работа. Я здесь бываю во всех регионах, для мне это действительно важно очень», — сказал вице-премьер журналистам.

К этому моменту успели проголосовать губернаторы регионов, где уже открылись избирательные участки. Губернатор Магаданской области Сергей Носов первый среди глав регионов РФ проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Свой голос оставил глава Якутии Айсен Николаев на избирательном участке № 779 в Якутске. Он отметил, что людям нужно голосовать, чтобы выразит свою гражданскую позицию.

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн проголосовал на избирательном участке № 9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина в Биробиджане. В Благовещенске свой голос оставил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В Хабаровске, где избирательные участки открылись одними из первых в России, проходят выборы не только в Госдуму, но и людям предстоит выбрать губернатора Хабаровского края. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев еще не сделал свой выбор.