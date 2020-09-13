Видео: избирательная комиссия Омской области потеряла бюллетени, а полиция нашла «похитителя»

На одном из избирательных участков в Омской области потеряли бюллетени. Вызвали полицию, которая при проверке сейфа обнаружила их за упавшей полочкой.

Сотрудники избирательной комиссии на одном из участков в Омской области не обнаружили в сейфе бюллетени. Они не стали паниковать и вызвали полицию, чтобы выяснить загадочное исчезновение важных документов.

Стражи порядка прибыли на место, выслушали членов избирательной комиссии, сняли отпечатки и решили проверить сам сейф. Это была правильная тактика: похитителем оказался как раз-таки сейф. В нем упала полочка, которая и закрыла бюллетени. «Беглецов» вернули на место.

Единый день голосования проходит сегодня, 13 сентября, в 83 регионах России. В 20 субъектах выбирают губернаторов, в остальных — новые составы парламентов, депутатов в Госдуму и в законодательные собрания, а также выборы более мелких уровней — в органы местного самоуправления районов, городских округов и поселений. Глава ЦИК Элла Памфилова внимательно следит за ходом голосования во всех регионах и обещает разобрать каждый случай несоответствия протоколам, выявленный на участках. По некоторым субъектах уже есть предварительные результаты явки.