17 марта 2024, 09:51
Верховный шаман России проголосовал на выборах
Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента
Верховный шаман России и Республики Тыва Кара-оол Допчун-оол проголосовал на президентских выборах в Кызыле. Об этом сообщил ТАСС.
После выборной процедуры Допчун-оол призвал население страны прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
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В третий день президентских выборов явка в целом по России составила 60% по состоянию на 09:30 по Москве.
В воскресенье избирательные участки на выборах открылись в Японии и Китае. Они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.
В субботу, 16 марта, на выборах проголосовали именитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса. В Чехове и Серпухове свой голос отдали боксеры — чемпионы мира Александр Поветкин и Федор Чудинов. Проголосовала и блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая оставила ироничную публикацию на тему посещения выборов.
Выборы президента — 2024
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