Выборы 17 марта 2024, 09:51 Верховный шаман России проголосовал на выборах Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол проголосовал на выборах президента РИА «Новости»

Читать 360tv в

Верховный шаман России и Республики Тыва Кара-оол Допчун-оол проголосовал на президентских выборах в Кызыле. Об этом сообщил ТАСС.

После выборной процедуры Допчун-оол призвал население страны прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Реклама

В третий день президентских выборов явка в целом по России составила 60% по состоянию на 09:30 по Москве.

В воскресенье избирательные участки на выборах открылись в Японии и Китае. Они будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

В субботу, 16 марта, на выборах проголосовали именитые спортсмены и звезды шоу-бизнеса. В Чехове и Серпухове свой голос отдали боксеры — чемпионы мира Александр Поветкин и Федор Чудинов. Проголосовала и блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, которая оставила ироничную публикацию на тему посещения выборов.