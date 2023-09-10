Выборы 10 сентября 2023, 14:44 «Важная задача». Боец СВО проголосовал в Домодедове Боец СВО приехал в отпуск и проголосовал в Домодедове вместе с семьей

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Российский боец приехал из зоны СВО в отпуск и проголосовал на избирательном участке по месту жительства в Домодедове. На выборы мужчина пришел вместе с семьей.

«Весь свой отпуск я посвятил семье. Я очень скучаю по ним, поэтому главная задача сегодня — как можно больше времени провести с ними. Но есть еще одна, не менее важная задача — проголосовать на выборах губернатора региона», — заявил он.

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Он рассказал, что сначала он вместе с близкими прогулялся по городу, а затем пришел на избирательный участок и «сделал свой выбор».

Председатель участка Яна Рудь отметила, что явка жителей в Единый день голосования очень хорошая. В воскресный солнечный день избиратели с радостью принимают участие в выборах.

Явка на выборах в Подмосковье к полудню 10 сентября составила 46,54%. Самые высокие результаты отметили в Волоколамске, Лотошине, Солнечногорске, Павловском Посаде и Истре.