Вассерман рассказал, как собрался баллотироваться в Госдуму

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман решил баллотироваться на выборах в Госдуму. Интеллектуал рассказал «360», что пока не решил, от какой партии будет избираться.

Вассерман напомнил, что на прошлых выборах в Госдуму в 2016 году баллотировался кандидатом по партийному списку «Справедливой России». Он отметил, что на тот момент у него были «очень серьезные претензии» к правительству, которые соответствовали позиции партии, но к нынешнему кабмину у него нет нареканий.

«Я сейчас действительно рассматриваю такую возможность, что, в общем-то, естественно в год выборов, но до начала предвыборной кампании еще очень далеко, так что и мои размышления еще далеки от конечного результата. Я даже пока не знаю, пойду ли я от партии или самовыдвиженцем — возможен и такой вариант», — сказал публицист.

Вассерман не исключил, что в этот раз его позиции с партией могут разойтись.

«Маловероятно, но не исключено. <…> Сейчас я только начал думать на эту тему, и когда и чем закончатся эти размышления, я не могу предсказать. Некоторые товарищи из партии, с которыми я знаком еще с прошлого раза, действительно считают, что мне было бы лучше баллотироваться с ними, но, как вы понимаете, я знаком далеко не со всей партией, даже не со всем ее руководством, поэтому я пока не могу знать, официальная это позиция или их личное соображение», — заявил он.

Публицист также прокомментировал вероятность своего участия в выборах в качестве кандидата от других партий.

«ЛДПР — вряд ли, с этой партией у меня почти нет точек соприкосновения. С «Единой Россией» кое-что общее есть, потому что мы с ними поддерживаем одно и то же правительство, но я не уверен, что этого достаточно, чтобы баллотироваться именно от этой партии», — сказал Вассерман.

Актер Иван Охлобыстин ранее заявил, что ему запретили баллотироваться в Госдуму «по церковной линии». Однако он не исключил своего участия в выборах, если получит разрешение от РПЦ.