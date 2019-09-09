Вадим Шумков лидирует после обработки 100% на выборах губернатора Курганской области

В Курганской области обработано уже 100% протоколов на выборах губернатора. Лидером стал временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков.

Самовыдвиженец Шумков заручился поддержкой 80,86% избирателей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Артамонов стал лидером голосования на выборах в Липецкой области Подробнее

Вторым стал кандидат от КПРФ Яков Сидоров, за которого проголосовали 9,7%. Кандидат от «Справедливой России» Татьяна Майборода набрала 4,7%, а выдвинутый ЛДПР Юрий Ярушин — 3,33%.

В минувшее воскресенье, в единый день голосования, на выборы в Курганской области пришли немногим более 42% избирателей.

8 сентября глав регионов выбирали на Алтае, в Астраханской области, в Башкирии, Волгоградской и Вологодской областях, в Забайкалье, Калмыкии, Курской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской области, а также в Санкт-Петербурге, на Сахалине, в Ставрополье и Челябинской области.