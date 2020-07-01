В Сибири открылись участки в последний день голосования по Конституции

В восьми из десяти рагионах Сибири открылись участки в последний день голосования по Конституции. Иркутская область начала голосовать в 8:00 (4:00 мск), Омская стартует только в 5:00 по московскому времени. Главы всех областей Сибирского федерального округа отдали свои голоса еще до 1 июля.

В Иркутской области открылись 1894 избирательных участка, еще 29 будут работать в местах временного нахождения граждан — на вокзалах, в аэропортах, больницах, СИЗО. К маломобильным гражданам сотрудники избирательной комиссии придут на дом.

В Новосибирской области открыты 2013 избирательных участка. В регионе уже проголосовали более 465 тысяч человек — или 21,6% избирателей области. В Томской области 1 июля открылись 773 избирательных участка. Всего в регионе уже проголосовали 164,6 тысячи человек из 768 тысяч избирателей.

В Кемеровской области работают 1699 участковых избирательных комиссий. Некоторые участки открылись в 6:00 по местному времени для работников предприятий с непрерывным циклом производства. В избиркоме Красноярского края сообщили, что в регионе функционирует 2150 стационарных участков и 39 в местах временного пребывания граждан.

В Алтайском крае работают 1779 участков, 203 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. В Туве с 25 июня было открыто 183 участка, но семь уже закрыты, так как они находились в труднодоступных районах, где люди уже отдали свои голоса. В республике зарегистрировано 195 тысяч избирателей.

В Хакассии работает 384 участка для голосования, в том числе три в местах временного нахождения людей. В регионе около 398 тысяч избирателей, уже проголосовали 106 029 человек. В Республике Алтай открыты 236 участков, кроме них организованы «мобильные» пункты на придомовых территориях.